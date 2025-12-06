Jean-Michel Piton chante Dimey… mais pas que Aux Deux Rivières Morlaix

Jean-Michel Piton chante Dimey… mais pas que

Aux Deux Rivières 1 Place de la Madeleine Morlaix Finistère

Début : 2025-12-06 20:30:00

Adoubé dès ses débuts par Glenmor qui lui dit Tu es sincère dans ce que chantes tu auras toujours quelqu’un pour t’écouter , Jean-Michel Piton est un passeur. Passeur de mots, de musiques, de poésie, de sincérité.

Programmer un chanteur-poète en ces temps superficiels, c’est prendre des risques. Prendre le risque de la sincérité, le risque d’être touché au cœur, le risque de se retrouver dans ses mots et les nôtres. S’il chante avec talent Bernard Dimey, l’immortel auteur de Syracuse , de Mon Truc en Plume et tant d’autres chansons fameuses, Jean-Michel Piton est avant tout une des plus belles voix de la chanson vivante. Uns de ses plus belles plumes aussi, un auteur dont les textes sont faits de blessures inavouées, d’ivresses passionnelles anciennes et d’un apaisement qui ressemble à de la sagesse.

Les Originales font avec ce spectacle, le pari de la poésie. Pas mal par les temps qui courent. .

Aux Deux Rivières 1 Place de la Madeleine Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 16 34 36 97

