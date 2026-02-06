Jean-Michel Pouzet expose ses photographies à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
Jean-Michel Pouzet expose ses photographies à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage lundi 9 février 2026.
Jean-Michel Pouzet expose ses photographies à l’espace Carnot
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-09
L’artiste photographe Jean-Michel Pouzet présente Variations surjectives à Espace Carnot Châtelaillon-Plage, une exposition de photographie contemporaine aux images minimalistes et colorées.
.
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 52 69 58 jeanmichelpouzet.photographies@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jean-Michel Pouzet expose ses photographies à l’espace Carnot
Artist photographer Jean-Michel Pouzet presents Variations surjectives at Espace Carnot Châtelaillon-Plage, an exhibition of contemporary photography featuring minimalist, colorful images.
L’événement Jean-Michel Pouzet expose ses photographies à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage