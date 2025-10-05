JEAN-MICHEL PROUST – LE M. MUSEE DU VIN Paris
JEAN-MICHEL PROUST Début : 2025-12-19 à 19:00. Tarif : – euros.
LE M. MUSEE DU VIN – PARIS :JEAN-MICHEL PROUST, REMEMBERING BARNEY PROJECTOuverture : 19h00 / Début du Concert : 20h00 / Fin du Concert : 23h00On ne présente plus le saxophoniste Jean-Michel Proust et son sax ténor à la fois musclé et élégant, évoquant la grande tradition d’Illinois Jacquet, Buddy Tate ou Arnett Cobb mais montrant aussi une façade à la musicalité plus romantique dans son évocation du grand Barney Wilen. Également homme de radio (France Inter, Europe 1, TSF…), il est une figure incontournable du jazz français.Personnel : * Jean-Michel Proust (sax ténor), * Jean-Philippe Bordier (guitare), * Raphaël Dever (contrebasse), * Germain Cornet (batterie).
LE M. MUSEE DU VIN 5 SQUARE CHARLES DICKENS 75016 Paris 75