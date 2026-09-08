Jean-Michel REY chante Brassens Salle Trait d’Union à l’étage au dessus de la Bibliothèque Bellefontaine

samedi 3 octobre 2026 · Salle Trait d'Union à l'étage au dessus de la Bibliothèque · Bellefontaine

Informations pratiques

Bellefontaine

Jean-Michel REY chante Brassens

Salle Trait d’Union à l’étage au dessus de la Bibliothèque 192 Grande rue Bellefontaine Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Dans le cadre de Biblis en folie Redécouvrez les chansons à texte de Georges BRASSENS interprétées par l’artiste vosgien Jean-Michel REY.

Entrée Libre – Au chapeauTout public

0 .

Salle Trait d’Union à l’étage au dessus de la Bibliothèque 192 Grande rue Bellefontaine 88370 Vosges Grand Est +33 6 52 27 00 07

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English :

As part of « Biblis en folie, » rediscover the songs with lyrics by Georges Brassens, performed by Vosges-based artist Jean-Michel Rey.

Free admission—donations welcome

L’événement Jean-Michel REY chante Brassens Bellefontaine a été mis à jour le 2026-09-08 par OT EPINAL ET SA REGION