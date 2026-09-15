Informations pratiques

Le Blanc

Jean Moulin, mes résistances

Rue du Moulin Le Blanc Indre

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-01-29 20:30:00

fin : 2027-01-29

Date(s) :

2027-01-29

Théâtre seul en scène avec la Compagnie Intersignes.?Très documenté, ce seul en scène intimiste témoigne de l’engagement viscéral et sans faille de Jean Moulin dans la Résistance, par amour de la liberté, de la justice et de la démocratie.

De juin 1940, alors qu’il est préfet de Chartres, jusqu’au 8 juillet 1943, jour de sa mort, c’est un Jean Moulin profondément humain et sincère que nous vous invitons à découvrir. Évoquant toutes les facettes du personnage, l’homme qui résiste, mais aussi l’homme passionné par l’art contemporain, la pièce nous mène à la rencontre d’un Jean Moulin fin négociateur quand il est en présence des chefs des réseaux de résistance et d’une immense bravoure aux mains des nazis dans l’ancienne école vétérinaire de Lyon transformée par la Gestapo..

C’est cet homme qu’incarne le comédien Damien Gouy (Compagnie Intersignes). 16 .

Rue du Moulin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

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English :

Have you heard of cake walks, minstrels and rent parties? Do ragtime and boogie woogie ring a bell? How did such joyful music come into being in the dramatic context of the time?

L’événement Jean Moulin, mes résistances Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Brenne