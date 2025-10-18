Jean Nouvel à Vesunna : une architecture contemporaine remarquable Vesunna, site-musée gallo-romain Périgueux

Jean Nouvel à Vesunna : une architecture contemporaine remarquable Vesunna, site-musée gallo-romain Périgueux samedi 18 octobre 2025.

Entrée gratuite + visite commentée sur tout le week-end

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T15:00 – 2025-10-18T16:00

Fin : 2025-10-19T15:00 – 2025-10-19T16:00

Un large parapluie plane au-dessus des murs antiques qu’il protège.

Depuis les mezzanines qui abritent les collections, une vue spectaculaire s’ouvre sur les vestiges archéologiques (2 400 m2). Au-delà, les hautes parois de verre révèlent le parc paysager de la Tour de Vésone et les hauts murs du rempart du Ive siècle.

Vesunna est comme une fenêtre ouverte sur le passé enfoui sous la ville moderne. Jean Nouvel est connu pour ses œuvres réalisées dans le monde entier, comme la Tour Agbar à Barcelone. A Paris, on lui doit notamment l’Institut du Monde Arabe et le Musée du Quai Branly.

Vesunna, site-musée gallo-romain 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33553530092 https://www.perigueux-vesunna.fr

