JEAN – PALOMA – CLUB Nimes

JEAN – PALOMA – CLUB Nimes mercredi 22 octobre 2025.

JEAN Début : 2025-10-22 à 20:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : JEANJeune autodidacte originaire de Rouen, Jean s’applique à extraire de son esprit les fragments d’un univers musical bien à lui.Animé par ce milieu depuis son enfance, il s’est essayé dans un premier temps à la guitare avant de s’initier à l’écriture.Dans ses morceaux, le chanteur, rappeur et guitariste synthétise un mal-être personnel et social en mariant textes et mélodies aux tonalités joyeusement dépressives. Alliage de variété et de pop, complété d’une habileté pour le rap, ses morceaux à la fois infiniment singuliers, et pourtant si universels se détachent de la tendance.

PALOMA – CLUB 250 CHEMIN DE L’AERODROME 30000 Nimes 30