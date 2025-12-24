Jean-Paul Daroux project La cité engloutie, Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement

Jean-Paul Daroux project La cité engloutie

Samedi 7 février 2026 à partir de 18h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07

Jean-Paul Daroux project présente son album la cité engloutie au Roll’Studio

La mer, muse éternelle est devenue source intarissable d’inspiration et théâtre d’expression pour ces 3 musiciens.



L’album La cité engloutie du Jean-Paul Daroux project sortie le 10 Octobre 2025



Jean-Paul Daroux Piano, compositions, arrangements



Jean-Christophe Gautier Contrebasse (à 5 cordes)



Luca Scalambrino Batterie



https://youtu.be/HrGUgaOlELQ .

Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59 claire.abram@rollstudio.fr

English :

Jean-Paul Daroux project presents his album la cité engloutie at Roll’Studio

