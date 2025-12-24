Jean-Paul Daroux project La cité engloutie, Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement
Jean-Paul Daroux project La cité engloutie
Samedi 7 février 2026 à partir de 18h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-07 18:30:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Jean-Paul Daroux project présente son album la cité engloutie au Roll’Studio
La mer, muse éternelle est devenue source intarissable d’inspiration et théâtre d’expression pour ces 3 musiciens.
L’album La cité engloutie du Jean-Paul Daroux project sortie le 10 Octobre 2025
Jean-Paul Daroux Piano, compositions, arrangements
Jean-Christophe Gautier Contrebasse (à 5 cordes)
Luca Scalambrino Batterie
https://youtu.be/HrGUgaOlELQ .
Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59 claire.abram@rollstudio.fr
English :
Jean-Paul Daroux project presents his album la cité engloutie at Roll’Studio
