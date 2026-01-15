JEAN PAUL DECAMPS QUARTET SAXOPHONE JAZZ CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes
JEAN PAUL DECAMPS QUARTET SAXOPHONE JAZZ CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes samedi 28 février 2026.
JEAN PAUL DECAMPS QUARTET SAXOPHONE JAZZ
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Le Pot aux roses accueille Jean Paul Decamps quartet en concert !
Jean Paul Decamps quartet saxophone jazz !
Restauration sur place Artiste passionné et éclectique, Jean Paul a vendu son âme à la musique. Du jazz au sax ténor comme on aime. .
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie lepotauxroses31@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Pot aux roses welcomes Jean Paul Decamps quartet in concert!
L’événement JEAN PAUL DECAMPS QUARTET SAXOPHONE JAZZ Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-01-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE