Jean-Paul Gasparian Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement samedi 22 novembre 2025.
Tarif : 17.5 – 17.5 – 35 EUR
Début : Samedi 2025-11-22 15:00:00
Depuis sa nomination aux Victoires de la Musique classique en 2021, Jean-Paul Gasparian a vu sa carrière exploser. Pour ses débuts très attendus à l’Auditorium, il choisit un programme flamboyant qui célèbre Franck et Schumann.
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95
English :
Since being nominated for the Victoires de la Musique classique in 2021, Jean-Paul Gasparian has seen his career explode. For his eagerly-awaited debut at the Auditorium, he chooses a flamboyant program celebrating Franck and Schumann.
German :
Seit seiner Nominierung für die Victoires de la Musique classique im Jahr 2021 hat Jean-Paul Gasparian einen Karrieresprung erlebt. Für sein mit Spannung erwartetes Debüt im Auditorium wählte er ein flammendes Programm, das Franck und Schumann feiert.
Italiano :
Da quando è stato nominato per i Victoires de la Musique classique 2021, Jean-Paul Gasparian ha visto la sua carriera decollare. Per il suo atteso debutto all’Auditorium, ha scelto un programma fiammeggiante che celebra Franck e Schumann.
Espanol :
Desde que fue nominado para las Victoires de la Musique classique de 2021, Jean-Paul Gasparian ha visto despegar su carrera. Para su esperado debut en el Auditorio, ha elegido un extravagante programa que celebra a Franck y Schumann.
