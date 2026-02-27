Jean-Paul Gautier

Du 07/04 au 24/04/2026 le mardi de 16h à 18h. Le mercredi de 9h à 18h. Le vendredi de 10h à 18h. Le samedi de 10h à 16h. Saint Andiol Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-07

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-07

Exposition de peinture du 7 au 24 avril 2026 à la médiathèque

Exposition de peinture du 7 au 24 avril 2026 à la médiathèque avec un vernissage le samedi 11 avril 2026. .

Saint Andiol Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 mediatheque@st-andiol.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Painting exhibition from April 7 to 24, 2026 at the media library

L’événement Jean-Paul Gautier Noves a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence