Jean Paul Live Electro et M.& Mme Benoit DJ set Restaurant La Fontaine Minérale Pont-de-Barret
Jean Paul Live Electro et M.& Mme Benoit DJ set
Restaurant La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21 01:00:00
Date(s) :
2026-02-21
La Fontaine Minérale Club invite Jean-Paul Live Electro. M. & Mme Benoit DJ set
Restaurant La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70 contact@lafontaineminerale.fr
English :
La Fontaine Minérale Club invites Jean-Paul Live Electro. Mr & Mrs Benoit DJ set
