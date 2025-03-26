JEAN-PAUL ROUVE – LE KURSAAL – SALLE EUROPE Dunkerque

JEAN-PAUL ROUVE Début : 2025-12-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Le spectacle est annulé, remboursement des billetsLES FILMS DU MONSIEUR ET VARION PRÉSENTENT : JEAN-PAUL ROUVEAvec L’air de rien , Jean-Paul Rouve offre une balade émotionnelle grâce aux textes de ces artistes qu’il admire et leur rend hommage. L’air de rien est né de l’envie profonde de Jean-Paul Rouve de proposer au théâtre une manière inédite de raconter l’histoire d’un homme, son intimité, son chemin de vie.De Balavoine à Barbara, de Souchon à France Gall, en passant par Eddy Mitchell ou Renaud, L’air de rien est un spectacle entre littérature et musique, qui nous invite à plonger au cœur même de la chanson française : dans les mots. Cette chanson française qui tire sa force de l’humanité qu’elle met en partage, instantanément : des souvenirs, des sentiments, des rêves et des regrets, une universalité. L’air de rien est un spectacle qui rend hommage à la chanson française, et à ces morceaux qui nous marquent, devenant la bande originale de nos plus grands souvenirs. Ce petit air qui accompagne nos plus forts moments de vie.

LE KURSAAL – SALLE EUROPE PLACE DU CASINO 59240 Dunkerque 59