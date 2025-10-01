Jean Paul Schifrine Film » le croquineur » Morcenx-la-Nouvelle

Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Venez découvrir le film » le croquineur » de Jean Paul Schifrine qui sera suivi d’une discussion autour de ses carnets de voyage.

Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 49 63 78 landesaquarelle@gmail.com

English :

Come and discover Jean Paul Schifrine’s film « Le croquineur », followed by a discussion of his travel diaries.

German :

Sehen Sie sich den Film « le croquineur » von Jean Paul Schifrine an, gefolgt von einer Diskussion über seine Reisetagebücher.

Italiano :

Venite a vedere il film « le croquineur » di Jean Paul Schifrine, seguito da una discussione basata sui suoi diari di viaggio.

Espanol :

Venga a ver la película « le croquineur » de Jean Paul Schifrine, seguida de un debate basado en sus diarios de viaje.

