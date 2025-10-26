Jean-Philippe Colliard, piano Place Jean-Baptiste Massillon Arles

Jean-Philippe Colliard, piano Place Jean-Baptiste Massillon Arles dimanche 26 octobre 2025.

Jean-Philippe Colliard, piano

Dimanche 26 octobre 2025 de 11h à 12h30.

Ouverture des portes à 10h. Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 11:00:00

fin : 2025-10-26 12:30:00

Date(s) :

2025-10-26

Jean-Philippe Collard appartient à cette catégorie d’artistes qui se déplacent dans l’espace comme ils jouent les gestes mesurés effleurent les lumières jusqu’à ce qu’il s’installe devant l’instrument.

BACH & BUSONI | Prélude et Fugue en Ré majeur, BWV 532

FAURÉ | Ballade en Fa dièse mineur

WAGNER & LISZT | La mort d’Isolde

LISZT | Saint-François de Paule marchant sur les flots

BACH & BUSONI | Toccata en Ut majeur, BWV 564



Le pianiste est venu écouter ceux qui sont venus l’entendre. Sa proposition est celle d’un dialogue sans parole. Juste par le regard puis le son. Une infinité de sons.

Transmettre et révéler la beauté de la musique dépasse la nature d’une passion la démarche est de l’ordre de la nécessité vitale pour laquelle il faut se résoudre à partager ses propres émotions, sans désir de conquête en retour. Une offrande, immense, après des centaines de concerts et plus d’une soixantaine d’enregistrements.



“Il faut toucher au cœur et ne pas trop intellectualiser les œuvres labourées depuis des années” affirme aussi l’interprète. Elles composent une prodigieuse récolte, les fruits du romantisme, de Chopin et de Schumann, prolongée jusqu’à Rachmaninov et embellie de deux siècles de musique française.



Petit-déjeuner offert par l’association .

Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Jean-Philippe Collard belongs to this category of artists who move through the space as they play: measured gestures brush against the lights until he settles in front of the instrument.

German :

Jean-Philippe Collard gehört zu dieser Kategorie von Künstlern, die sich im Raum bewegen, wie sie spielen: Gemessene Gesten streifen die Lichter, bis er sich vor dem Instrument niederlässt.

Italiano :

Jean-Philippe Collard fa parte di questa categoria di artisti che si muovono nello spazio mentre suonano: i suoi gesti misurati sfiorano le luci fino a quando non si sistema davanti allo strumento.

Espanol :

Jean-Philippe Collard pertenece a esta categoría de artistas que se desplazan por el espacio mientras tocan: sus gestos medidos rozan las luces hasta instalarse frente al instrumento.

L’événement Jean-Philippe Colliard, piano Arles a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme d’Arles