Jean-Philippe Kalonji — Inside Out, exposition à la Galerie Renaissance, Autre lieu, Genève
Jean-Philippe Kalonji — Inside Out, exposition à la Galerie Renaissance, Autre lieu, Genève jeudi 5 mars 2026.
Jean-Philippe Kalonji — Inside Out, exposition à la Galerie Renaissance 5 mars – 10 avril Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-05T18:00:00+01:00 – 2026-03-05T20:00:00+01:00
Fin : 2026-04-10T10:30:00+02:00 – 2026-04-10T18:00:00+02:00
La Galerie Renaissance présente Inside Out, une exposition de portraits de l’artiste suisse Jean-Philippe Kalonji.
Travaillant principalement au graphite et aux médiums à base d’eau, l’artiste explore le lien entre vie intérieure et expression extérieure. Ses portraits révèlent des gestes et des regards subtils qui évoquent mémoire, identité et présence humaine.
À travers une approche contemporaine du dessin, l’exposition propose une rencontre intime avec la figure humaine et invite à une observation attentive.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
Exposition de Jean-Philippe Kalonji à la Galerie Renaissance (Genève). Une exploration sensible de l’identité, du regard et de la présence humaine.
© Jean-Philippe Kalonji