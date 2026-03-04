Jean-Philippe Kalonji — Inside Out, exposition à la Galerie Renaissance, Autre lieu, Genève

Jean-Philippe Kalonji — Inside Out, exposition à la Galerie Renaissance 5 mars – 10 avril Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T18:00:00+01:00 – 2026-03-05T20:00:00+01:00

Fin : 2026-04-10T10:30:00+02:00 – 2026-04-10T18:00:00+02:00

La Galerie Renaissance présente Inside Out, une exposition de portraits de l’artiste suisse Jean-Philippe Kalonji.

Travaillant principalement au graphite et aux médiums à base d’eau, l’artiste explore le lien entre vie intérieure et expression extérieure. Ses portraits révèlent des gestes et des regards subtils qui évoquent mémoire, identité et présence humaine.

À travers une approche contemporaine du dessin, l’exposition propose une rencontre intime avec la figure humaine et invite à une observation attentive.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

© Jean-Philippe Kalonji