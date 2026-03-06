Jean-Pierre le Berger Val de Vray

1 Rue de l’Église Saint-Saturnin Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Théâtre Jeune Public dès 3 ans

1 Rue de l’Église Saint-Saturnin 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 33 00 accueil@valdevray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Théâtre Jeune Public from 3 years

L’événement Jean-Pierre le Berger Val de Vray Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-03-06 par CDT72