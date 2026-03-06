Jean-Pierre le Berger Val de Vray Saint-Saturnin
Jean-Pierre le Berger Val de Vray Saint-Saturnin vendredi 10 avril 2026.
1 Rue de l’Église Saint-Saturnin Sarthe
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Théâtre Jeune Public dès 3 ans
1 Rue de l’Église Saint-Saturnin 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 33 00 accueil@valdevray.fr
English :
Théâtre Jeune Public from 3 years
