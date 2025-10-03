Jean-Pierre le berger

Vibraye Sarthe

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Notre histoire commence dans les alpages… Notre héros, un berger surnommé Jean-Pierre y vit avec son troupeau de moutons. Mais dans ces montagnes, Jean-Pierre s’ennuie. Il décide alors de partir à l’aventure pour découvrir le monde…

Dans son périple il va croiser une fée bigoudène qui lui proposera de retirer une épée coincée dans un rocher. Acceptera-t-il d’être roi ?

Continuant sa route, il sera hébergé chez un ogre

pompiste, arrivera-t-il à lui échapper grâce à ses bottes de 7 lieues ?

Traversant la forêt de Woodwood, osera-t’il dérober l’argent d’un riche pour le donner à un pauvre ?

Basculant dans un pays merveilleux, refusera-t-il de se marier avec la reine au risque d’être jeté au fond d’un puits ?

Sa dernière étape un voyage en train avec un pigeon-

génie…

Tout public

à partir de 3 ans

Durée 45 mn .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

English :

Our story begins in the mountain pastures? Our hero, a shepherd nicknamed Jean-Pierre, lives there with his flock of sheep. But Jean-Pierre is bored in the mountains. He decides to set off on an adventure to discover the world?

German :

Unsere Geschichte beginnt auf den Almen? Unser Held, ein Schäfer namens Jean-Pierre, lebt dort mit seiner Schafherde. Aber Jean-Pierre langweilt sich in den Bergen. Er beschließt, auf Abenteuerreise zu gehen und die Welt zu entdecken

Italiano :

La nostra storia inizia nei pascoli di montagna? Il nostro eroe, un pastore soprannominato Jean-Pierre, vive lì con il suo gregge di pecore. Ma Jean-Pierre si annoia in montagna. Decide quindi di partire per un’avventura alla scoperta del mondo?

Espanol :

Nuestra historia comienza en los pastos de montaña? Nuestro héroe, un pastor apodado Jean-Pierre, vive allí con su rebaño de ovejas. Pero Jean-Pierre se aburre en las montañas. Así que decide embarcarse en una aventura para descubrir el mundo?

