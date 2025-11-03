Jean-Pierre, lui, moi LES 2 SCENES, scène nationale Besançon

Jauge réduite – Réservations conseillée auprès de la cie ou du théâtre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T10:00:00 – 2025-11-03T17:00:00

Fin : 2025-11-20T20:00:00 – 2025-11-20T22:15:00

En référence à ce frère extraordinaire qui a marqué sa vie, « Jean-Pierre, Lui, Moi » est une prise de parole inédite, loufoque et théâtrale sur le handicap.

Dans cette traversée intime, le comédien navigue entre réalité et fiction, incarnant sa galerie de personnages. Il nous fait traverser tout un panel de situations farfelues, tendres ou injustes.

Passant de l’annonce du handicap aux parents à une fête d’anniversaire au foyer où vit son frère, du regard des amis à des moments d’intimité fraternelle, il aborde ce sujet sensible avec un mélange détonant d’humour brut, de délicatesse et de pudeur.

LES 2 SCENES, scène nationale 3 place de l'Europe- 25000 Besançon Besançon 25000 Cassin Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Pocket Théâtre / Thierry Combe théâtre handicap