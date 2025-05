JEAN-PIERRE SIMÉON AU MANOIR DE LAROQUE DELPRAT – Manoir de Laroque Delprat Autoire, 24 mai 2025, Autoire.

JEAN-PIERRE SIMÉON AU MANOIR DE LAROQUE DELPRAT Manoir de Laroque Delprat Autoire Samedi 24 mai, 18h00 10€

Rencontre littéraire

Rencontre, lecture et échange avec le public.

Jean Pierre Siméon, figure majeure de la poésie contemporaine, directeur artistique du Printemps des poètes pendant seize ans, est aujourd’hui directeur de la collection Poésie chez Gallimard. Véritable militant de la poésie, il travaille à offrir au plus grand nombre « la possibilité d’une autre langue, intense, incandescente, imprévue ». Il écrit aussi pour le théâtre : son Philoctète mis en scène en 2009, avec, dans le rôle-titre, l’acteur Laurent Terzieff, a été récompensé d’un Molière. Il a reçu de nombreux prix, notamment le prix Max-Jacob en 2006 pour son recueil Lettres à la femme aimée au sujet de la mort.

Dans Une théorie de l’amour (NRF Gallimard, 2021), il propose une analyse de ce sentiment universel, pour repenser poétiquement le monde.

Depuis des temps immémoriaux, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, orales ou écrites, il y eut des poètes au sein de la cité. Ils ont toujours fait entendre le diapason de la conscience humaine rendue à sa liberté insolvable, à son audace, à son exigence la plus haute. Dans son essai La poésie sauvera le monde, Jean-Pierre Siméon, rappelle qu’il est urgent de restituer à notre monde sans boussole la parole des poètes.

Conversation avec Jean Pierre Siméon, animée par Aurélia Lassaque.

Une occasion rare dans le département du Lot !

Tarif : 10€

Durée : env. 1h30

Adresse : Manoir de Laroque Delprat 46400 Autoire

RÉSERVATION au : 06 42 89 38 47

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-24T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-24T19:30:00.000+02:00

0642893847

Manoir de Laroque Delprat 7 Impasse De La Roque Del Prat, 46400 AUTOIRE Autoire 46400 Lot