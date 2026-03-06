Jean-Pierre Leininger, Jean-Yves Wissing et Martine Roturier exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Début : 2026-03-09
fin : 2026-03-15
2026-03-09
Du 9 au 15 mars, à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage, Jean-Pierre Leininger, Jean-Yves Wissing et Martine Roturier présentent une exposition mêlant peinture, monotype, photographie et sculpture. Un dialogue artistique riche en formes et en matières.
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 84 81 65 jeanpierre.leininger@gmail.com
English : Jean-Pierre Leininger, Jean-Yves Wissing et Martine Roturier exposent à l’espace Carnot
From March 9 to 15, at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage, Jean-Pierre Leininger, Jean-Yves Wissing and Martine Roturier present an exhibition combining painting, monotype, photography and sculpture. An artistic dialogue rich in forms and materials.
