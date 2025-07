Jean Pigozzi ‘Autoportrait’ Château La Coste Le Puy-Sainte-Réparade

Château La Coste présente “Autoportrait”, une exposition dédiée à Jean Pigozzi. Une plongée intime dans plus de 60 ans d’autoportraits, planches-contact et réflexions visuelles, à découvrir du 11 juillet au 7 septembre 2025.

Cet été, Château La Coste, domaine viticole et centre d’art contemporain situé près d’Aix-en-Provence, consacre une exposition éphémère à Jean Pigozzi, photographe franco-italien et figure singulière du monde de l’image contemporaine. Intitulée Autoportrait, l’exposition explore plus de soixante années de pratique photographique à travers une sélection d’autoportraits et, pour la première fois, des planches-contact originales.



Loin d’une quête de perfection, l’œuvre de Jean Pigozzi s’inscrit dans une démarche introspective et sincère. À travers l’autoportrait, il interroge l’identité, le temps, et notre rapport à l’image dans une société marquée par l’ère numérique et les nouvelles technologies de l’image..



Présentée dans la Galerie des Anciens Chais, au sein du Domaine Château La Coste, cette exposition temporaire en Provence offre une immersion dans l’univers d’un artiste qui, bien avant l’apparition des réseaux sociaux, posait déjà un regard lucide et souvent teinté d’humour sur lui-même.



À quelques kilomètres d’Aix-en-Provence, Château La Coste est reconnu comme un lieu unique alliant patrimoine viticole, art contemporain et architecture moderne. Le domaine accueille toute l’année des expositions éphémères, des œuvres d’art in situ et une programmation culturelle riche. L’exposition Autoportrait de Jean Pigozzi s’inscrit dans cette volonté de créer un dialogue entre la création artistique, le territoire provençal et l’histoire personnelle des artistes accueillis sur le domaine.



Du 11 juillet au 7 septembre 2025 .

Château La Coste 2750 Route de la Cride Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Château La Coste presents ?Autoportrait? an exhibition dedicated to Jean Pigozzi. An intimate dive into over 60 years of self-portraits, contact sheets and visual reflections, on view from July 11 to September 7, 2025.

German :

Château La Coste präsentiert ?Autoportrait?, eine Jean Pigozzi gewidmete Ausstellung. Ein intimer Einblick in über 60 Jahre Selbstporträts, Kontaktbögen und visuelle Reflexionen, die vom 11. Juli bis zum 7. September 2025 zu sehen sind.

Italiano :

Château La Coste presenta « Autoportrait », una mostra dedicata a Jean Pigozzi. Un tuffo intimo in oltre 60 anni di autoritratti, fogli a contatto e riflessioni visive, da scoprire dall’11 luglio al 7 settembre 2025.

Espanol :

Château La Coste presenta « Autoportrait », una exposición dedicada a Jean Pigozzi. Una inmersión íntima en más de 60 años de autorretratos, hojas de contacto y reflexiones visuales, que podrá descubrir del 11 de julio al 7 de septiembre de 2025.

