Jean Pinet, pilote d’essais : un témoin privilégié des transformations de l’aviation médiathèque José Cabanis Toulouse Mardi 27 janvier, 18h00 Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)

Jean Pinet, pilote d’essais, évoquera l’arrivée des calculateurs, les gains de sécurité et d’efficacité, la complexité croissante et débat des évolutions futures

Avec Jean Pinet, ancien Pilote d’essais expérimental, docteur en psychologie-ergonomie et ancien président de l’AAE ; Alain Garcia, ancien Executive Vice president Engineering d’Airbus Avions commerciaux et ancien vice-président de l’AAE ; Jacques Verrière, ancien Commandant de bord, Instructeur Air France et président de la section 3 de l’AAE

// Cette conférence, sous forme de table ronde, abordera les questions que se pose un grand témoin suite à l’évolution de l’aviation civile dans les dernières 60 années. Jean Pinet, pilote d’essais expérimental et patron d’Aéroformation, a vécu l’arrivée des calculateurs, analogiques sur Concorde, puis numériques sur les avions suivants, apportant des aides précieuses au pilotage avec une sécurité et une efficience opérationnelle toujours croissantes, mais au prix d’une augmentation préoccupante de complexité. Après le rappel de son expérience Jean Pinet débattra avec un ancien responsable de conception d’avions et un ancien pilote de compagnie aériennes de sa vision sur les évolutions futures possibles des opérations avion.//

À l’issue de la conférence, Jean Pinet sera disponible pour une séance de dédicaces de ses ouvrages. La Librairie de la Renaissance sera également présente à l’entrée et vous proposera ses livres à la vente.

Plus d’infos : urlr.me/B4QWVT

Conférence organisée par l’Académie de l’air et de l’espace en partenariat avec la Mairie de Toulouse, la Bibliothèque de Toulouse, l’Envol des Pionniers et la 3AF Région Occitanie

