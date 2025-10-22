Jean Prouvé, à travers les cartes postales – Festival QPN Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes

Jean Prouvé, à travers les cartes postales – Festival QPN Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes mercredi 22 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-22 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Exposition dans le cadre de la QPN 2025 – 29e édition.Après « Illusion » en 2024, la Quinzaine Photographique Nantaise poursuit la réflexion avec la thématique « Réalité », du 26 septembre au 2 novembre 2025, dans 14 lieux pour 21 expositions. Exposition proposée à la Maison Régionale de l’Architecture : »Jean Prouvé, à travers les cartes postales » – Collection privée de David LiaudetDavid Liaudet installe sa collection de cartes postales qui témoigne de l’oeuvre immense mais très souvent discrète de cette figure de l’architecture. Une telle collection de cartes postales est née du désir de remettre à l’honneur deux choses mal aimées : l’architecture du XXe siècle et la photographie de cartes postales. Pourtant, cette union particulière permet aujourd’hui de documenter de manière populaire et très exhaustive cette France des Trente Glorieuse et cela en relativisant, en même temps, les idées reçues sur cette architecture et sa représentation. Jean Prouvé, bien entendu, est représenté mais jamais en son nom propre, toujours sous le chapeau des architectes. Alors que certains de ses concurrents ou d’autres inventeurs ont usé de ce médium pour se faire connaître, Jean Prouvé ne semble pas avoir utilisé la carte postale comme support de communication. C’est donc par une sorte de creux que le génie de cette figure majeure de l’architecture et du design apparaît dans les détails constructifs et les indices laissées par ces images populaires. du 26 septembre au 1er novembre 2025 à la Maison Régionale de l’Architecture :mercredi au samedi de 14h à 19h Visites commentées hors horaires d’ouverture : contact@maisonarchi.orgVisite commentée et rencontre avec David Liaudet : Samedi 18 octobre 2025 à 15h

Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Centre-ville Nantes 44000

06 34 52 11 43 https://www.ma-paysdelaloire.com/ contact@maisonarchi.org https://www.festival-qpn.com/