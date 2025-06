Jean Prouvé – Un patrimoine au service de l’architecture de demain Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes 17 juillet 2025 13:00

Exposition La « découverte » récente d’une école primaire publique issue des Ateliers Jean Prouvé, dans une commune du Morbihan, est à l’origine de cette exposition consacrée à une figure majeure de l’architecture et du design du 20e siècle : Jean Prouvé (1901-1984). Dépourvus de tout pittoresque et de toute anecdote, ses bâtiments et ses meubles sont encore aujourd’hui des références inspirantes pour de nombreux architectes et designers. À travers un ensemble d’archives souvent rares, l’exposition revient sur l’histoire du groupe scolaire de Kerglaw, situé à Inzinzac-Lochrist, et met en évidence la place importante des écoles dans l’œuvre immense de Jean Prouvé : des bâtiments scolaires qui témoignent de principes constructifs originaux caractérisés par l’industrialisation, la préfabrication et l’économie de moyens. L’exposition est aussi l’occasion de découvrir les projets de Jean Prouvé dans la région des Pays de la Loire : certains n’ont jamais été construits, beaucoup ont disparu, d’autres – sauvegardés – mériteraient une plus grande attention encore, compte tenu de leur intérêt architectural ou technique. Exposition du 28 juin au 31 août 2025 : mardi au dimanche de 13h à 19h Vernissage jeudi 3 juillet 2025 à partir de 18h30

Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Centre-ville Nantes 44000

