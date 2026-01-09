Jean Sébastien Bach 4 concerts exceptionnels Temple Grignan Marseille 6e Arrondissement

Jean Sébastien Bach 4 concerts exceptionnels

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 17h et à partir de 20h.

Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 17h30 et à partir de 20h30. Temple Grignan 15 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17 2026-01-18

La Société Marseillaise des Amis de Chopin est rattachée à la Fédération Internationale des Sociétés Chopin à Varsovie. Elle a pour objet la promotion de l’œuvre de Frédéric Chopin et, de la musique classique au sein de Marseille et de sa région.

Pour sa 4e saison, la Société Marseillaise des Amis de Chopin crée l’événement avec un week-end dédié à Jean-Sébastien Bach.





Programme





Samedi à 17h Bach et l’Italie



Floriane Hasler, mezzo-soprano

Florian Caroubi, piano

Marine Faup-Pelot, violon

Julien Beaudiment, flûte







Samedi à 20h l’art de la fugue



David Lively, piano

Concert précédé d’une conférence







Dimanche à 17h30 autour de l’Offrande musicale



Floriane Hasler, mezzo-soprano

Florian Caroubi, piano

Marine Faup-Pelot, violon

Julien Beaudiment, flûte







Dimanche à 20h30



Variations Goldberg

ParMarie-Rosa Günter, piano .

Temple Grignan 15 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Société Marseillaise des Amis de Chopin is affiliated to the International Federation of Chopin Societies in Warsaw. Its aim is to promote the work of Frédéric Chopin and classical music in Marseille and the surrounding region.

