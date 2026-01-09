Jean Sébastien Bach 4 concerts exceptionnels Temple Grignan Marseille 6e Arrondissement
Jean Sébastien Bach 4 concerts exceptionnels
Samedi 17 janvier 2026 à partir de 17h et à partir de 20h.
Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 17h30 et à partir de 20h30. Temple Grignan 15 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
La Société Marseillaise des Amis de Chopin est rattachée à la Fédération Internationale des Sociétés Chopin à Varsovie. Elle a pour objet la promotion de l’œuvre de Frédéric Chopin et, de la musique classique au sein de Marseille et de sa région.
Pour sa 4e saison, la Société Marseillaise des Amis de Chopin crée l’événement avec un week-end dédié à Jean-Sébastien Bach.
Programme
Samedi à 17h Bach et l’Italie
Floriane Hasler, mezzo-soprano
Florian Caroubi, piano
Marine Faup-Pelot, violon
Julien Beaudiment, flûte
Samedi à 20h l’art de la fugue
David Lively, piano
Concert précédé d’une conférence
Dimanche à 17h30 autour de l’Offrande musicale
Floriane Hasler, mezzo-soprano
Florian Caroubi, piano
Marine Faup-Pelot, violon
Julien Beaudiment, flûte
Dimanche à 20h30
Variations Goldberg
ParMarie-Rosa Günter, piano .
Temple Grignan 15 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The Société Marseillaise des Amis de Chopin is affiliated to the International Federation of Chopin Societies in Warsaw. Its aim is to promote the work of Frédéric Chopin and classical music in Marseille and the surrounding region.
