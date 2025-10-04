Jean-Sébastien Bach Préludes, Sonates, Suites & Fantaisies Festival de Lanvellec Eglise Saint-Florent Plufur

Jean-Sébastien Bach Préludes, Sonates, Suites & Fantaisies Festival de Lanvellec Eglise Saint-Florent Plufur samedi 4 octobre 2025.

Jean-Sébastien Bach Préludes, Sonates, Suites & Fantaisies Festival de Lanvellec

Eglise Saint-Florent 12 Place Jean Moulin Plufur Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-04 17:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Quelle influence la musique italienne a-t-elle pu avoir sur les compositions de Bach ? Il connaissait très bien les nombreux compositeurs italiens dont il avait copié les œuvres sans compter ses transcriptions, celles de Vivaldi mais aussi le Stabat Mater de Pergolèse qu’il utilisera pour une de ses cantates. C’est sans doute pourquoi elle transparaît en filigrane dans nombre de ses œuvres. Le claveciniste Pascal Dubreuil a conçu un programme qui met en avant la relation forte et intime de Bach avec la musique italienne. .

Eglise Saint-Florent 12 Place Jean Moulin Plufur 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 13 72

