Jean + The Doug Route De Fos RN 569 Istres

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 20h30. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

The Doug et Jean partageront la scène de l’Usine pour une soirée entre intensité poétique et énergie brute.

Un plateau d’exception pour une soirée entre éclats de spleen et fulgurances poétiques

✨ The Doug, en route vers l’Olympia, balance son nouveau single “Leader Price” comme un uppercut nostalgique.

✨ Jean, révélation brute venue de Rouen, mêle pop, guitare et rap pour transformer le malaise en beauté.



Deux artistes à suivre de très près — une seule date, ne la manquez pas. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Doug and Jean will share the Usine stage for an evening of poetic intensity and raw energy.

German :

The Doug and Jean werden die Bühne der Fabrik für einen Abend zwischen poetischer Intensität und roher Energie teilen.

Italiano :

Doug e Jean condivideranno il palco dell’Usine per una serata all’insegna dell’intensità poetica e della cruda energia.

Espanol :

Doug y Jean compartirán el escenario de Usine en una velada de intensidad poética y cruda energía.

