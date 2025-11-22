JEAN THE DOUG – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

JEAN THE DOUG – L’USINE – SCENES ET CINES Istres samedi 22 novembre 2025.

JEAN THE DOUG Début : 2025-11-22 à 20:30. Tarif : – euros.

Un plateau d’exception pour une soirée entre éclats de spleen et fulgurances poétiques :? The Doug, en route vers l’Olympia, balance son nouveau single “Leader Price” comme un uppercut nostalgique.? Jean, révélation brute venue de Rouen, mêle pop, guitare et rap pour transformer le malaise en beauté.Deux artistes à suivre de très près — une seule date, ne la manquez pas.

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13