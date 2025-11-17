Jean Valjean Maison des Arts Allonnes

Jean Valjean

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 20:30:00

fin : 2026-01-27 23:30:00

Date(s) :

2026-01-27

Drame, Historique réalisé par Eric Besnard.

Drame, Historique réalisé par Eric Besnard. Avec Grégory Gadebois, Bernard Campan et Alexandra Lamy.

Synopsis

Tout public

1815. Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d’Église, sa sœur et leur servante. Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et, dans cette nuit suspendue, devra choisir qui il veut devenir. .

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

English :

Drama, History directed by Eric Besnard.

German :

Drama, Historischer Film unter der Regie von Eric Besnard.

Italiano :

Dramma storico diretto da Eric Besnard.

Espanol :

Drama histórico dirigido por Eric Besnard.

L’événement Jean Valjean Allonnes a été mis à jour le 2025-11-17 par CDT72