Jean Valjean avant première Cinéma L’Arlequin Nyons
Jean Valjean avant première Cinéma L’Arlequin Nyons mercredi 12 novembre 2025.
Jean Valjean avant première
Cinéma L’Arlequin 28 place de la Libération Nyons Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 21:00:00
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Avant première du film Jean Valjean, un film de Eric Besnard .
.
Cinéma L’Arlequin 28 place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 94 42 79 lions.nyons@gmail.com
English :
Preview of Jean Valjean, a film by Eric Besnard .
German :
Vorpremiere des Films Jean Valjean, ein Film von Eric Besnard .
Italiano :
Anteprima del film Jean Valjean, diretto da Eric Besnard .
Espanol :
Preestreno de la película Jean Valjean, dirigida por Eric Besnard .
L’événement Jean Valjean avant première Nyons a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale