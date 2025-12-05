Jean Valjean Loft Cinémas Châtellerault

Jean Valjean

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

1815. Jean Valjean sort du bagne après dix-neuf ans de travaux forcés. Pétri par la colère, le sentiment d’injustice et les violences subies, il est devenu un animal dangereux qui n’a plus confiance en rien ni personne. Un soir, après avoir été de nombreuses fois rejeté, il trouve refuge chez un prêtre. Monseigneur Bienvenu vit là avec sa sœur et une unique servante. Surpris par la chaleur de l’accueil, Jean Valjean est ébranlé dans ses convictions criminelles. Il lui faudra choisir entre les actes définitifs que lui inspire sa haine du monde et l’acceptation de la main tendue. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

