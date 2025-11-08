Jean Zay, l’homme complet Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines
Jean Zay, l’homme complet Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines samedi 8 novembre 2025.
Jean Zay, l’homme complet
Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09
SUCCÈS AVIGNON 2022 ! 1940. Après un simulacre de procès, Jean Zay, ministre de l’Éducation Nationale et des Beaux-Arts du Front Populaire, franc-maçon et cible des antisémites, est incarcéré à Riom. Il sera assassiné par la Milice en 1944. Le témoignage que Jean Zay écrit en prison, SOUVENIRS ET SOLITUDE, nous offre un éclairage précieux sur son action visionnaire et son destin exceptionnel, celui d’un homme en lutte contre l’anéantissement moral. Une formidable leçon de présence au monde. .
Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr
