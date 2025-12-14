Jeanette Berger Nouvel Album, en partenariat avec Jazz Radio

Le Réservoir Saint-Marcel Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Jeanette Berger cultive une voix rare, capable de la confidence comme de l’embrasement.

Révélée au piano-voix avec Blues Prayer en 2012, elle enchaîne Jazz à Vienne, Solidays, New Morning, fonde Blue Moon Records et grave In My Mind à la Maison des Artistes de Chamonix, sous l’œil d’André Manoukian. Un album live suit en 2020.

Avec Do Your Thing, son deuxième album, elle s’affirme soul charnelle, pop claire, braise gospel, groove tenace. On pense à Norah Jones, Beth Hart ou Olivia Dean, sans que sa signature ne s’efface. Keep Me Burning, Do Your Thing, Way Beyond Intimate ou Sunshine in the Dark disent la traversée d’un passé lourd et la liberté retrouvée.

Une écriture directe, une fêlure douce Jeanette Berger touche juste, sans pastiche.

Le + pour la première fois de retour à Chalon sur Saône avec son nouvel Album & ses musiciens.

https://www.facebook.com/jeanettebergermusic

https://www.instagram.com/jeanetteberger/

https://www.youtube.com/jeanetteberger

Vidéo https://youtu.be/8sHUsRVusks?feature=shared

https://jeanetteberger.bandcamp.com/



https://www.deezer.com/fr/album/186713382

https://soundcloud.com/jeanetteberger

http://www.jeanetteberger.com/ .

Le Réservoir Saint-Marcel 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 46 27 Lereservoir@saintmarcel.com

English : Jeanette Berger Nouvel Album, en partenariat avec Jazz Radio

L’événement Jeanette Berger Nouvel Album, en partenariat avec Jazz Radio Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-12-11 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I