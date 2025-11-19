JEANFI JANSSENS – AGEN AGORA Agen

JEANFI JANSSENS Début : 2026-11-15 à 17:00. Tarif : – euros.

4ÈME SENS EN ACCORD AVEC CHCUT DISCRET PROD PRÉSENTE : JEANFI JANSSENSAuteurs : Jean-Philippe JANSSENSMise en scène : Eric ThéobaldDurée 1h20mn. Env.Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue…Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et desanecdotes totalement inédites.À tout juste 50 ans, c’est avec humour et tendresse que Jeanfi revient entre autres sur sonpassage à l’internat chez les bonnes soeurs, ses rencontres inopinées et ses premiersdéboires médicaux.Si Jeanfi n’était pas a[endu dans les avions, il l’est encore moins dans le monde du showbusiness… et sa mère non plus !Choc des milieux, choc de culture, a[enGon turbulences sévères en vue et rires garanGs !“(…) Une réussite ” LE PARISIEN“(…) un sans-faute ! ” LA VOIX DU NORD“(…) il fait salle comble ! ” LA CHARENTE LIBRE

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AGEN AGORA 351 AVENUE DU MIDI 47000 Agen 47