JEANFI JANSSENS – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

JEANFI JANSSENS Début : 2026-03-20 à 20:00. Tarif : – euros.

ART SCENIQUE PRESENTE EN ACCORD AVEC CHCUT DISCRET PROD : JEANFI JANSSENSChez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue… Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites. À tout juste 50 ans, c’est avec humour et tendresse que Jeanfi revient entre autres sur son passage à l’internat chez les bonnes sœurs, ses rencontres inopinées et ses premiers déboires médicaux. Si Jeanfi n’était pas a[endu dans les avions, il l’est encore moins dans le monde du show business… et sa mère non plus ! Choc des milieux, choc de culture, a[enGon turbulences sévères en vue et rires garanGs !

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76