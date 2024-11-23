JEANFI JANSSENS – ELISPACE Beauvais

JEANFI JANSSENS – ELISPACE Beauvais jeudi 12 mars 2026.

JEANFI JANSSENS Début : 2026-03-12 à 20:00. Tarif : – euros.

L’AGENCE DES ARTISTES PRÉSENTE : JEANFI JANSSENS TOMBÉ DU CIEL Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue… Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites.Si Jeanfi n’était pas attendu dans les avions, il l’est encore moins dans le monde du show business… Et sa mère non plus !Choc des milieux, choc de culture, attention turbulences sévères en vue et rires garantis !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ELISPACE 3 AVENUE PAUL HENRI SPAAK 60000 Beauvais 60