JEANFI JANSSENS – ESPACE ANDRE LEJEUNE Gueret

JEANFI JANSSENS Début : 2026-04-17 à 20:30. Tarif : – euros.

3AG PRODUCTION présente en accord avec CHCUT DISCRET PROD.JEANFI JANSSENS – Tombé du Ciel.Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue…Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites.À tout juste 50 ans, c’est avec humour et tendresse que Jeanfi revient entre autres sur son passage à l’internat chez les bonnes sœurs, ses rencontres inopinées et ses premiers déboires médicaux.Si Jeanfi n’était pas attendu dans les avions, il l’est encore moins dans le monde du show business… et sa mère non plus !Choc des milieux, choc de culture, attention turbulences sévères en vue et rires garantis !“(…) Une réussite ” LE PARISIEN“(…) un sans-faute ! ” LA VOIX DU NORD“(…) il fait salle comble ! ” LA CHARENTE LIBRE

ESPACE ANDRE LEJEUNE AVENUE RENE CASSIN 23000 Gueret 23