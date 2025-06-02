JEANFI JANSSENS – ESPACE JULIEN Marseille

JEANFI JANSSENS Début : 2025-12-14 à 17:00. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS PRÉSENTE : JEANFI JANSSENSJEANFI JANSSENS Tombé du Ciel Auteurs : Jean-Philippe JANSSENSMise en scène : Eric ThéobaldDurée 1h20mn. Env. ProducGons : CHCUT DISCRET PRODUCTIONSChez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue… Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites. À tout juste 50 ans, c’est avec humour et tendresse que Jeanfi revient entre autres sur son passage à l’internat chez les bonnes sœurs, ses rencontres inopinées et ses premiers déboires médicaux. Si Jeanfi n’était pas a[endu dans les avions, il l’est encore moins dans le monde du show business… et sa mère non plus ! Choc des milieux, choc de culture, a[enGon turbulences sévères en vue et rires garanGs !“(…) Une réussite ” LE PARISIEN“(…) un sans-faute ! ” LA VOIX DU NORD“(…) il fait salle comble ! ” LA CHARENTE LIBRE

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13