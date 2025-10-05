JEANFI JANSSENS – ESPACE LES VIKINGS Yvetot

JEANFI JANSSENS Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue… Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites.Si Jeanfi n’était pas attendu dans les avions, il l’est encore moins dans le monde du show business… et sa mère non plus ! Choc des milieux, choc de culture, attention turbulences sévères en vue et rires garantis !

ESPACE LES VIKINGS RUE PIERRE DE COUBERTIN 76190 Yvetot 76