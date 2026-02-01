JEANFI JANSSENS Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

JEANFI JANSSENS

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 44.2 – 44.2 – 44.2 EUR

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Ch’cut secrets Production vous propose TOMBÉ DU CIEL le spectacle de Jeanfi Janssens à ne surtout pas manquer !

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Ch’cut secrets Production brings you TOMBÉ DU CIEL , the not-to-be-missed show by Jeanfi Janssens !

