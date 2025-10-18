JEANFI JANSSENS – LE PHENIX – SCENE NATIONALE Valenciennes

JEANFI JANSSENS Début : 2025-10-18 à 20:00. Tarif : – euros.

THEATRE D’ANZIN PRÉSENTE : JEANFI JANSSENSTombé du ciel, A travers les nuages, Quel heureux présage… , le steward le plus populaire de France revient avec un tout nouveau spectacle.Trois ans après Jeanfi Décolle , Jeanfi change de décor avec un toutnouveau spectacle et nous parle de son entrée dans le monde du showbusiness (le choc des cultures, des deux mondes), ce que la notoriété achangé pour lui ses dernières années mais pas que.Il aborde avec tendresse ses amours contrariées, son éducation chez lesbonnes soeurs, ses achats compulsifs, son attachement excessif à sa mèreet… à sa chatte Duchesse… le temps qui passe et les habitudes du quotidiend’un quinqua qui le font parfois passer pour un vieux con .Ce spectacle surprendra à coup sûr en explorant la part plus poétiquede l’humoriste, tout en conservant ce qu’il sait excellement interpréter leregistre comique…

LE PHENIX – SCENE NATIONALE BOULEVARD HARPIGNIES 59300 Valenciennes 59