JEANFI JANSSENS – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer

JEANFI JANSSENS Début : 2026-04-11 à 20:00. Tarif : – euros.

TU M’ÉTONNES, EN COLLABORATION AVEC CHCUT DISCRET PRODUCTIONS, PRÉSENTE : JEANFI JANSSENSProvidentielle, l’arrivée aux Grosses Têtes est un cadeau “tombé du ciel” dans la carrière de Jeanfi. Véritable accélérateur de notoriété et de succès, cela a changé le cours de sa destinée. Pour une partie de son public Jeanfi est aussi un cadeau “tombé du ciel” permettant à certains d’être plus à l’aise avec leur sexualité, d’assumer leur coming out, leur milieu social, à d’autres, d’égayer leur quotidien pas toujours facile grâce à ses anecdotes drôles et inépuisables. “Tombé du ciel” fait également référence à sa reconversion de steward en humoriste, lorsqu’il saute du monde de l’aérien dans le monde du show business. Enfin, “Tombé du ciel” révèle son attachement à la religion, aux croyances et aux superstitions.Trois ans après Jeanfi “Décolle”, Jeanfi change de décor avec un tout nouveau spectacle et nous parle de son entrée dans le monde du show business (le choc des cultures, des deux mondes), ce que la notoriété a changé pour lui ses dernières années mais pas que. Il aborde avec tendresse ses amours contrariées, son éducation chez les bonnes sœurs, ses achats compulsifs, son attachement excessif à sa mère et… à sa chatte Duchesse… le temps qui passe et les habitudes du quotidien d’un “quinqua” qui le font parfois passer pour un “vieux con”.Ce spectacle surprendra à coup sûr en explorant la part plus poétique de l’humoriste, tout en conservant ce qu’il sait excellemment interpréter le registre comique…

L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE SITE DE L’EPERON – 9 QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62