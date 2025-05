Jeanfi Janssens – Tombé du ciel – Cité des Congrès Nantes, 25 mai 2025 18:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-25 18:00 –

Gratuit : non 31 € – 38 € Billetterie :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.comCatégorie 1 : 38 € / Catégorie 2 : 31 € Tout public

One-man-showChez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue… Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one-man-show et des anecdotes totalement inédites. Si Jeanfi n’était pas attendu dans les avions, il l’est encore moins dans le monde du show business… et sa mère non plus ! Choc des milieux, choc de culture, attention turbulences sévères en vue et rires garantis !Représentation le 25 mai 2025, à 18h

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/