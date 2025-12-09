Jeanfi Janssens : Tombé du ciel Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-04 20:00 –

Gratuit : non 39 € / 46 €
Tout public

One man show Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue… Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites. Si Jeanfi n’était pas attendu dans les avions, il l’est encore moins dans le monde du show business… et sa mère non plus ! Choc des milieux, choc de culture, attention turbulences sévères en vue et rires garantis ! Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/jeanfi-janssens.html