Jeanfi Janssens Tombé du ciel | Comédie des Volcans Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand

Jeanfi Janssens Tombé du ciel | Comédie des Volcans
Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 32 – 32 – 42 EUR
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue…
Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites.
Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
At Jeanfi, adventure is just around the corner?
France’s most popular steward returns with a new one-man show and a host of totally original anecdotes.
