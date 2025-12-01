Jeanfi Janssens Tombé du ciel | Comédie des Volcans Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand

Jeanfi Janssens Tombé du ciel | Comédie des Volcans

Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 32 – 32 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue…



Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites.

.

Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

At Jeanfi, adventure is just around the corner?



France’s most popular steward returns with a new one-man show and a host of totally original anecdotes.

L’événement Jeanfi Janssens Tombé du ciel | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-12-02 par Clermont Auvergne Volcans