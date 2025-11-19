Jeanfi Janssens Tombé du ciel Théâtre Silvia Monfort Saint-Brice-sous-Forêt

Jeanfi Janssens Tombé du ciel Théâtre Silvia Monfort Saint-Brice-sous-Forêt mercredi 19 novembre 2025.

Jeanfi Janssens Tombé du ciel

Théâtre Silvia Monfort 12 Rue pasteur Saint-Brice-sous-Forêt Val-d’Oise

Tarif : 26 – 26 – 31 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 20:30:00
fin : 2025-11-19 22:00:00

Date(s) :
2025-11-19

Choc des milieux, choc de culture, attention turbulences sévères en vue et rires garantis !
  .

Théâtre Silvia Monfort 12 Rue pasteur Saint-Brice-sous-Forêt 95350 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 39 33 01 81  theatre@agglo-plainevallee.fr

English :

Environment shock, culture shock, severe turbulence and laughter guaranteed!

German :

Schock der Milieus, Schock der Kulturen, Achtung, schwere Turbulenzen in Sicht und Lachen garantiert!

Italiano :

Shock ambientale, shock culturale, gravi turbolenze in arrivo e risate garantite!

Espanol :

Choque ambiental, choque cultural, graves turbulencias por delante, ¡y risas garantizadas!

L’événement Jeanfi Janssens Tombé du ciel Saint-Brice-sous-Forêt a été mis à jour le 2025-08-28 par Plaine Vallée Tourisme