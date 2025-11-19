Jeanfi Janssens Tombé du ciel Théâtre Silvia Monfort Saint-Brice-sous-Forêt
Jeanfi Janssens Tombé du ciel
Théâtre Silvia Monfort 12 Rue pasteur Saint-Brice-sous-Forêt Val-d’Oise
Tarif : 26 – 26 – 31 EUR
Début : 2025-11-19 20:30:00
fin : 2025-11-19 22:00:00
2025-11-19
Choc des milieux, choc de culture, attention turbulences sévères en vue et rires garantis !
Théâtre Silvia Monfort 12 Rue pasteur Saint-Brice-sous-Forêt 95350 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 39 33 01 81 theatre@agglo-plainevallee.fr
English :
Environment shock, culture shock, severe turbulence and laughter guaranteed!
German :
Schock der Milieus, Schock der Kulturen, Achtung, schwere Turbulenzen in Sicht und Lachen garantiert!
Italiano :
Shock ambientale, shock culturale, gravi turbolenze in arrivo e risate garantite!
Espanol :
Choque ambiental, choque cultural, graves turbulencias por delante, ¡y risas garantizadas!
