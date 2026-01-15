JeanJambe en exploration Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Vendredi 27 mars, 16h30 dans la limite des places disponibles

Inspiré de l’univers de l’illustrateur Matthias Picard, cet atelier vous invite à composer un décor et à y faire vivre son personnage JeanJambe grâce à la technique de l’anaglyphe.

Créez votre propre image en 3D ! Dans le cadre des P’tits Bouquineurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T18:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



