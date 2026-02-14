JeanJambe en exploration, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes

JeanJambe en exploration Vendredi 27 mars, 16h30 Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Début : 2026-03-27T16:30:00+01:00 – 2026-03-27T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T16:30:00+01:00 – 2026-03-27T18:00:00+01:00

Créez votre propre image en 3D ! Dans le cadre des P’tits Bouquineurs.

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 91 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 91 »}]

Inspiré de l’univers de l’illustrateur Matthias Picard, cet atelier vous invite à composer un décor et à y faire vivre son personnage JeanJambe grâce à la technique de l’anaglyphe. atelier créatif enfants dès 8 ans

