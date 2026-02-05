JeanJambe et le mystère des profondeurs Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes 6 mars – 4 avril entrée libre

Une exposition immersive conçue en relief par l’auteur-illustrateur Matthias Picard. Enfilez nos lunettes 3D pour découvrir les pérégrinations de JeanJambe !

Grâce à la technique de l’anaglyphe, ce procédé aux origines de la 3D et qui s’observe avec des lunettes spéciales, le visiteur renoue avec les débuts du cinéma d’animation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-04-04T18:00:00.000+02:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



